Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Fußgänger verletzt

Am Dienstag touchierte ein Autofahrer in Riedlingen einen Fußgänger.

Ulm (ots)

Um 7.50 Uhr fuhr ein Lkw rückwärts aus einer Einfahrt in die Gammertinger Straße ein. Um gefahrlos einzufahren ließ sich der Fahrer durch einen 38-Jährigen ausweisen. Der stellte sich dazu kurzzeitig mittig in die Weilerstraße und versuchte einen Autofahrer per Handzeichen anzuhalten. Den 58-jährigen Autofahrer interessierte dies wohl nicht. Er fuhr mit seinem Mercedes zwischen dem Fußgänger und dem rangierenden Lkw vorbei. Dabei touchierte er den 38-Jährigen mit dem Außenspiegel am Arm wodurch dieser Schmerzen erlitt. Die Polizei Riedlingen ermittelt nun gegen den Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung.

++++2349810

