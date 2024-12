Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf frischer Tat ertappt

Am Dienstag nahm die Polizei auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt einen Dieb vorläufig fest.

Ulm (ots)

Eine Fußstreife der Polizei Ulm war am Abend auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt unterwegs. Gegen 18.50 Uhr beobachteten die aufmerksamen Beamten einen Verdächtigen an einem der Marktstände. Der Mann steckte sich, ohne zu bezahlen, zwei Heilsteine in seine linke hintere Hosentasche. Die Streife nahm den mutmaßlichen Dieb mit auf ein Revier. Dort fanden die Ermittler bei einer Durchsuchung noch zwei weitere offensichtlich gestohlene Heilsteine in einer Tüte des 41-Jährigen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. Außerdem erhielt er einen Platzverweis für den Weihnachtsmarkt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

