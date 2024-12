Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Unfall am Fußgängerüberweg

Leicht verletzt wurde eine 33-Jährige am Dienstag in Eislingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr war eine 49-Jährige mit ihrem Smart in der Hindenburgstraße unterwegs. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Jahnstraße näherte sie sich einem Zebrastreifen. Den überquerte eine 33-Jährige Fußgängerin. Bei Dunkelheit und Regen übersah die Autofahrerin wohl die Fußgängerin und erfasste sie mit ihrem Smart. Die Fußgängerin erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen am Arm. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchste Aufmerksamkeit zu haben. Als Autofahrer wie als Fußgänger. Nur so lassen sich schwere Unfälle vermeiden.

