POL-GÖ: (416/2024) Unfallflucht in Bad Lauterberg - Geparkter Pkw beschädigt, Ermittler suchen nach jugendlichen Rollerfahrer

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Drahthüttenweg, Höhe Hausnummer 21 Sonntag, 13. Oktober 2024, zwischen 23.00 und 12.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (ab) - An einem im Drahthüttenweg in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) geparkten VW Polo ist in den späten Abendstunden des 13. Oktober bei einer Unfallflucht ein geschätzter Schaden in Höhe von 800 Euro entstanden. Der Verursacher konnte noch von den Geschädigten wahrgenommen werden, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Anwohner in den späten Abendstunden durch einen lauten Knall auf der Straße aufmerksam und konnten sehen, wie ein Jugendlicher mit seinem Roller oder E-Scooter am Heck des beschädigten Pkw stand. Kurz darauf kam eine weibliche Person hinzu und kümmerte sich um den Jungen, bevor beide schließlich die Örtlichkeit verließen. Die beiden sind ihr vom Sehen in der Gegend bekannt, ihre Namen stehen jedoch noch nicht fest.

Die hinzukommende Zeugin sowie weitere Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

