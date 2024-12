Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Sekundenschlaf führt zu Unfall

Am Dienstag stießen in Heidenheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Der 50-Jährige fuhr gegen 13.45 Uhr in der Straße Katzental in Richtung Reutenen. Plötzlich verlor der Fahrer des Nissan die Kontrolle über sein Auto und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem VW einer 18-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Gegenüber der Polizei gab der Unfallverursacher an, dass er wohl müde war und kurz eingeschlafen war. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

