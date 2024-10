POL-STH: Betrug im Internet

Stadthagen (ots) - (bae)Am 11.10.2024 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde in Stadthagen ein E-Scooter entwendet. Durch eine 15-jährige Stadthägerin war der E-Scooter am Bahnhof, bei dem dortigen Fahrradständer abgestellt worden. Obwohl der E-Scooter ordnungsgemäß gesichert war, wurde er in der fraglichen Zeit entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung zu setzten. ...

