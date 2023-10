Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Krefeld (ots)

Am Dienstag (17. Oktober 2023) beobachtete der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts auf der Friedrichstraße, gegen 18 Uhr, wie ein Mann mehrere unbezahlte Winterjacken in einem Rucksack verstaute. Als er ihn verfolgte und mit dem Diebstahl konfrontierte, kam es zu einer Rangelei in deren Verlauf der Tatverdächtige ein Messer zog. Der Ladendetektiv ließ daher von dem jungen Mann ab, woraufhin dieser zunächst unerkannt flüchten konnte.

Gegen 20 Uhr meldete sich der Ladendetektiv erneut bei der Polizei und teilte mit, den Täter in diesem Moment auf dem Bahnsteig im Hauptbahnhof zu sehen. Die Beamten konnten den 18-Jährigen widerstandlos mit einem Teil der Tatbeute festnehmen. Darüber hinaus kann ihm bereits mindestens ein weiterer Diebstahl am selben Tag zugeordnet werden.

(244)

