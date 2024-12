Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen- Brand in Wohnung

Am Mittwoch (04.12.2024) rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Deggingen aus.

Kurz nach 6 Uhr kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ditzenbacher Straße zum Brand. Die Feuerwehr aus Deggingen und Bad Ditzenbach war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und löschte das Feuer. Die rund zehn Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten das Gebäude verlassen. Gegen 7.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Bis auf die Wohnung, in der es zum Brand kam, blieben alle weiteren Wohnungen bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Deggingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt an einer Heizdecke für das Feuer ursächlich sein. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden.

