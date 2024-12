Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Vorfahrt missachtet

In Eislingen stießen am Montag zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.30 Uhr. Die 38-Jährige fuhr mit ihrem Opel in der Skagerrakstraße in Richtung Salacher Straße. Eine 45-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes in der Weidlenstraße und bog nach links in die Skagerrakstraße ab. Der Opel-Fahrer missachtete die Vorfahrt und die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

