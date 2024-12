Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.30 Uhr. Die 38-Jährige fuhr mit ihrem Opel in der Skagerrakstraße in Richtung Salacher Straße. Eine 45-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes in der Weidlenstraße und bog nach links in die Skagerrakstraße ab. Der Opel-Fahrer missachtete die Vorfahrt und die Autos ...

mehr