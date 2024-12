Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unachtsamkeit führt zu Unfall

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall auf der B466.

Ulm (ots)

Eine 64-Jährige fuhr gegen 11 Uhr auf der B466 von Nattheim in Richtung Heidenheim. Aufgrund eines abbiegenden Fahrzeuges musste sie anhalten. Von hinten kam eine 73-Jährige mit ihrem Seat. Sie nahm den haltenden BMW nicht wahr und prallte diesem in das Heck. Der Seat wurde nach rechts in die Leitplanken abgewiesen und blieb stehen. Die beschädigen Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

