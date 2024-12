Polizeipräsidium Ulm

Am Mittwoch kam es bei Erbach auf der L1244 zum Frontalzusammenstoß.

Um 18.50 Uhr war ein 18-Jähriger auf der L 1244 von Erbach in Richtung Eggingen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er mit seinem Skoda Kodiaq auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 23-Jähriger mit einem Skoda Octavia entgegen. Beide Autos stießen frontal zusammen. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten 23-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 18-Jährige erlitt ebenso wie seine 16-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Auch sie wurden in eine Klinik gebracht. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musst die L1244 aus beiden Richtungen mehrere Stunden gesperrt werden.

