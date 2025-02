Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Oberharz vom 21.Februar 2025

Goslar (ots)

Betrugsversuche in Clausthal-Zellerfeld

Aktuell wird in Clausthal-Zellerfeld von mehreren Bürgern berichtet, dass es zu betrügerischen Versuchen gekommen sei, um an sensible persönliche Daten zu gelangen. Laut den Informationen handelt es sich um eine Scheinfirma, die im Namen der Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld auftritt. Diese Firma gibt vor, im Auftrag der Stadtwerke zu handeln und kontaktiert Bürger telefonisch, per E-Mail oder persönlich um in der Folge an vertrauliche Daten wie z.B. Kontoinformationen zu gelangen. Die Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass keine Fremdfirmen zur Erhebung von Daten beauftragt wurden. Personen, die solche Anfragen erhalten, sollten diese umgehend ignorieren und keinesfalls persönliche Informationen weitergeben.

Wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Daten:

Geben Sie keine persönlichen oder finanziellen Informationen am Telefon oder per E-Mail an unbekannte Personen oder Firmen weiter.

Melden Sie verdächtige Anrufe oder E-Mails umgehend der Polizei und/oder in diesem Fall direkt den Stadtwerken Clausthal-Zellerfeld.

