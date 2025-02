Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar vom 23.02.2025

Goslar (ots)

Einbruch in Wohnung zur Tageszeit

Am Samstag den 22.02.2025 kam es im Zeitraum zwischen 9.00-13.10 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Amsbergstraße in Bad Harzburg. Während der kurzzeitigen Abwesenheit der Bewohner dringen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Wohnraum ein und durchsuchen die Räume nach möglichen Diebesgut. Mit dem Diebesgut verlassen die Täter den Tatort schließlich unerkannt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder weiteren verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Goslar (05321-339 0) zu melden.

