POL-NOM: Geparktes Auto beschädigt

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Altendorfer Tor, Mittwoch, 27.11.2024, 17:15 Uhr Einbeck(mho) Zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochnachmittag in der Straße Altendorfer Tor in Einbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Pkw-Führer aus Einbeck mit seinem Pkw die Straße Altendorfer Tor in Fahrtrichtung Beverstraße. Auf Höhe einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage ...

mehr