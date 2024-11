POL-NOM: Fahrraddieb gefasst - Eigentümer gesucht

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Bahnhofstraße, Dienstag, 26.11.2024, 08.30 - 08.55 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Versuch misslingt. Am Dienstag im Zeitraum von ca. 08.30 - 08.55 Uhr haben unbekannte Personen versucht in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Bahnhofstraße in Nörten-Hardenberg einzubrechen. Die Personen versuchten mit Gewalt die Wohnungstür zu öffnen, scheiterten jedoch beim Versuch. Durch die Gewalteinwirkung entstand ein Sachschaden von ca. ...

