POL-NOM: Achtung Fake-Shops! So schützen Sie sich vor Online-Betrug beim Weihnachtsshopping

Northeim (ots) - Hardegsen, Birkenweg, Dienstag, 26.11.2024, 18.10 - 18.30 Uhr HARDEGSEN (Wol) - Hubschrauber im Einsatz. Am Dienstag gegen 18.20 Uhr wurde der Polizei Northeim ein Einbruch in ein Wohnhaus im Hardegser Birkenweg gemeldet. Ein Nachbar bemerkte eine akustisch ausgelöste Alarmanlage und informierte die Hausbewohner sowie die Polizei. Vor Ort konnte der Einbruch in das Haus bestätigt werden. Die unbekannten ...

