POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall Ende Mai

Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - Ein bislang unbekannter Trickdieb hatte sich am Montagmittag (03.06., 13.30 - 13.40 Uhr) unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer 83-jährigen Seniorin verschafft und dort Bargeld sowie eine Halskette gestohlen. Den Erkenntnissen zufolge klingelte der Mann bei der Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Pulverbach. Das Haus befindet sich unweit der Bahnhofstraße. ...

