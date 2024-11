Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche im November und Dezember

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Ab Ende bietet der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) Minden in Kooperation mit der heimischen Polizeibehörde wieder Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche an. Ausrichtungsort ist dieses Mal Bad Oeynhausen.

Am Samstag, 30.11.2024 wird ein Kurs für jugendliche Mädchen im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren angeboten. Am Sonntag, 8. Dezember findet ein Kurs für Jungen im Grundschulalter statt. Gut eine Woche später, genauer am Samstag, 14. Dezember, sind dann die Mädchen im Grundschulalter dran. Alle genannten Kurse finden in der Zeit von 10 bis 15 Uhr auf der Polizeiwache in der Blücherstraße in Bad Oeynhausen statt.

Alle Trainings werden von ausgebildeten Selbstbehauptungstrainerinnen und -trainern durchgeführt. Begleitet werden die Kurse durch das zuständige Fachkommissariat der hiesigen Kreispolizeibehörde.

Für alle Kurse kann man sich ab sofort unter der Mailadresse kkkpo.minden@polizei.nrw.de anmelden. Die Kosten betragen pro Person 25,- Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell