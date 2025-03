Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Goslarer Zivilcouragekampagne (GZK) zeichnet engagierte Zeugin aus

Goslar (ots)

Als Jutta Schober Anfang Juli 2024 am späten Abend das entfernte Klirren von Glas hört, tritt sie auf ihre Terrasse, um den Grund herauszufinden.

Weiteres Scheibenklirren aus Richtung des Landkreisgebäudes ließen nur den Schluss zu, dass dort Einbrecher ihr Unwesen treiben. Umgehend meldete die Zeugin den Einbruch über den Notruf 110 der Polizei. Ein zwischenzeitlich geflüchteter Täter wurde nach einer Sofortfahndung bei einem weiteren Einbruchversuch in eine Schule festgenommen.

"Weil sie alles richtiggemacht, den Notruf 110 gewählt und sich nicht selbst durch die Verfolgung der Täter in Gefahr gebracht haben, verleiht die Jury der GZK ihnen den Zivilcouragepreis 2024," so Projektleiter Günter Koschig in seiner Laudatio. Goslars Polizeichef Rodger Kerst ergänzt in einer kleinen Feierstunde bei der Polizei: "Durch ihre rasche Information konnten wir einen Täter festnehmen und viele weitere Einbrüche verhindern!".

Rodger Kerst und Günter Koschig dankten Jutta Schober bei der Preisübergabe auch für ihre Bereitschaft, sich als Zeugin zur Verfügung gestellt zu haben. "Den Notruf 110 zu wählen war in dieser Situation für mich selbstverständlich", so die erfreute Jutta Schober.

