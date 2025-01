Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falschgeld in Supermarkt aufgefallen

Jena (ots)

In einem Supermarkt in Lobeda-West wurde im Rahmen einer Kassenabrechnung am Samstagmorgen ein gefälschter 200EUR-Schein durch Mitarbeiterpersonal festgestellt. Eine unbekannte Person bezahlte mit diesem am Freitagabend an der Kasse. Folglich informierte man die Polizei. Die Beamten nahmen die Banknote vor Ort in Augenschein und stellten offensichtliche Fälschungsmerkmale an dieser fest. Der Schein wurde anschließend sichergestellt. Zu dem unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell