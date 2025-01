Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wahlplakate beschmiert

Jena (ots)

Am späten Freitagabend konnte eine Zeugin gegen 23:40 Uhr in der Erfurter Straße vier unbekannte Personen dabei beobachten, wie diese sich an insgesamt drei Wahlplakataufstellern der bevorstehenden Bundestagswahl zu schaffen machten: dabei beschmierten die Unbekannten die Aufsteller mit schwarzer Sprühfarbe und brachten verunglimpfenden Inhalt auf diese auf. Trotz ausgiebiger Absuche des Nahbereiches durch Polizeibeamte konnten die Personen nicht festgestellt werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena unter 03641/810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

