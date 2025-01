LPI-J: Drogen im Straßenverkehr

APOLDA (ots) - In den frühen Morgenstunden des 26.01.2025 wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Apolda ein E-Bike-Fahrer beobachtet, der mehrere rote Ampeln verbotswidrig "überfuhr" indem er nicht an der Haltelinie anhielt. In der darauffolgenden Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. In der weiteren Folge wurden 2,00 Promille gemessen. Für den männlichen Radfahrer ging es zur Blutentnahme und eine Strafanzeige zum Verstoß der Trunkenheit im ...

