LPI-J: Randalierer gestellt

Weimar (ots) - Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr riefen die Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Erfurter Straße in Weimar die Polizei zu Hilfe. Eine Kundin informierte zuvor das Personal, dass sie einen Mann beobachtete, welcher im Markt Waren in seine Bekleidung steckte, um diese offensichtlich zu entwenden. Daraufhin sprach eine Mitarbeiterin des Marktes den Mann an, als dieser ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Der Mann reagierte aggressiv und ...

