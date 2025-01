Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr riefen die Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Erfurter Straße in Weimar die Polizei zu Hilfe. Eine Kundin informierte zuvor das Personal, dass sie einen Mann beobachtete, welcher im Markt Waren in seine Bekleidung steckte, um diese offensichtlich zu entwenden. Daraufhin sprach eine Mitarbeiterin des Marktes den Mann an, als dieser ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte. Der Mann reagierte aggressiv und versuchte, die Mitarbeiterin mehrfach bei Seite zu schubsen, um mit seiner Beute den Markt zu verlassen. Der Täter konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, die Beamten fanden in der Bekleidung des alkoholisierten 27-jährigen Tatverdächtigen die Beute (Alkoholika im Wert von knapp 4 Euro) auf. Der renitente Dieb erhielt Hausverbot ausgesprochen, die Beamten erstatteten Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

