LPI-J: Ladendieb mit Haftbefehl

Weimar (ots) - Unachtsamkeit führte am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person am "Holzdorfer Kreuz". Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Kleintransporter die Verbindungsstraße aus Richtung Possendorf kommend und hatte an der Kreuzung zur L1053 die Absicht, geradeaus weiter in Richtung Holzdorf zu fahren. Er hielt zunächst ordnungsgemäß an der Kreuzung, um sich zu vergewissern, ob er die vorfahrtsberechtigte Landstraße passieren kann. Beim ...

mehr