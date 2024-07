Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt

Bickenriede (ots)

Eine 51-Jährige kam aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw am Dienstag gegen 16.10 Uhr in der Straße Turmberg von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen und einem Wasserdurchlauf am Straßengraben. Die Fahrerin erlitt durch den Unfall Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. In die Einsatzmaßnahmen waren auch die Kameraden der Feuerwehr eingebunden. Der Straßenbaulastträger kam ebenfalls zum Einsatz um die Schäden zu begutachten und mögliche Folgemaßnahmen einzuleiten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell