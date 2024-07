LPI-NDH: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Nordhausen (ots) - Rauch sowie das akustische Signal eines Rauchmelders in der Justus-Jonas-Straße ließen einen Nordhäuser am Dienstagabend den Notruf wählen. Als die Kameraden der Feuerwehr am Ereignisort eintrafen, stellten sie einen augenscheinlich berauschten Mann, mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation, in der betreffenden Wohnung fest. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. In der ...

mehr