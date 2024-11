POL-PPMZ: Fahrzeug in privater Tiefgarage in Mainzer Neustadt aufgebrochen

Mainz-Finthen (ots) - Am Dienstagabend gegen 19:10 Uhr kam es an der Kreuzung Kurmainzstraße / Poststraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger. Der 56-Jährige Mainzer überquerte die für ihn grün zeigende Fußgängerampel in Richtung "Am Elmerberg" als er von einem Fahrradfahrer touchiert wurde und daraufhin zu Boden fiel. Der Fahrradfahrer war aus Richtung "Am Obstmarkt" gekommen und an ...

mehr