POL-PPMZ: Ablenkung im Straßenverkehr

Jugenheim in Rheinhessen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 12.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Jugenheim in Rheinhessen eingebrochen. Die Bewohner waren lediglich vormittags außer Haus. Als sie zurückkehrten, war die Haustür von innen blockiert und die Terrassentür stand offen. Das Gebäude wurde komplett durchwühlt. ...

