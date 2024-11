Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus in Jugenheim in Rheinhessen

Jugenheim in Rheinhessen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 12.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Jugenheim in Rheinhessen eingebrochen.

Die Bewohner waren lediglich vormittags außer Haus. Als sie zurückkehrten, war die Haustür von innen blockiert und die Terrassentür stand offen. Das Gebäude wurde komplett durchwühlt. Zudem wurden Tresore angegangen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell