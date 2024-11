POL-PPMZ: Mainz - Bilanz Oktoberfest 2024

Mainz (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr kam es auf der B9 in Richtung Oppenheim an der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die 49-jährige, aus Wiesbaden stammende Fahrzeugführerin, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit der linken Schutzplanke. Die Fahrerin wurde mit Prellungen ...

