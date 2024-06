Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Festnahme nach Polizeieinsatz, Haupttäter ist noch flüchtig

Viersen-Dülken (ots)

Achtung: Täter ist möglicherweise immer noch bewaffnet!

In Viersen-Dülken kam es in der Nacht zu Montag zu einer Schussabgabe. Ein 46-jähriger Viersener wurde verletzt und in ein Krankenhaus nach Krefeld gebracht.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gingen 5 Männer in einem Lokal auf dem Ostwall in Dülken einem Glücksspiel nach. Dabei kam es zunächst zu einem Streit zwischen drei Beteiligen, der in einer Schlägerei mündete. Alle Männer verließen das Haus. Auf der Straße wurde der 46-jährige Viersener (türkisch) durch mehrere Schüsse am Bein getroffen. Dringend tatverdächtig ist ein 34-jähriger Viersener (deutsch). Bei dem weiteren an der Schlägerei beteiligten Mann handelt es sich um einen 45-jährigen Mann aus Viersen (türkisch). Im Zuge der Ermittlungen konnte dieser am Vormittag vorläufig festgenommen werden. Der 34-Jährige ist nach wie vor flüchtig. Er ist etwa 1,80 Meter groß, ist von kräftiger Statur und hat kurze dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug bei der Tat ein weißes T-Shirt und blaue Jeans. Unterwegs ist er vermutlich mit einem Audi SQ5. Entgegen der ersten Meldung ist das Fahrzeug grau und hat das Kennzeichen KK-MD 52. Sollten Sie das Fahrzeug oder den Beschuldigten sehen, halten Sie Abstand und informieren Sie bitte umgehend die Polizei über die 110. /wg (402)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell