Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Fussgängerin bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Sonntag wurde eine 19jährige Fussgängerin aus Viersen gegen 12:55 Uhr bei einem Unfall auf der Ritterstraße in Süchteln verletzt. Ein 75 Jahre alter PKW-Führer aus Viersen befuhr die Ritterstraße in Richtung Franziskusstraße und beabsichtigte an der jungen Frau und ihrer Begleiterin vorbeizufahren. Dabei kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Zusammstoß zwischen dem PKW und der Fussgängerin. Sie wurde dabei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. / tk (460)

