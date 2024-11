Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeipräsidium Mainz beteiligt sich mit drei Veranstaltungen an landesweiter "Crime Night"

Mainz/Worms/Bad Kreuznach

Die Polizei Rheinland-Pfalz veranstaltet am Freitag, 22. November 2024, erstmals eine landesweite "Crime Night". An diesem Aktionstag finden an insgesamt elf Standorten der Polizei Veranstaltungen mit unterschiedlichen Programmen statt; davon mit Mainz, Worms und Bad Kreuznach auch drei große Aktionen im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz. Anmeldungen sind weiterhin möglich.

Der Aktionstag soll jungen Menschen die Möglichkeit bieten, praxisnah spannende und interessante Einblicke in den Berufsalltag der Polizei zu bekommen. So schauen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahrenen Beamtinnen und Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei nicht nur über die Schulter. In interaktiven und praxisnahen Übungen lösen sie auch selbst fiktive Kriminalfälle, unterstützen unter anderem bei Spurensicherung, Ermittlungen, Vernehmungen und Festnahmen. Um letztlich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, Polizistin oder Polizist zu sein. Mit dabei sein werden an manchen Standorten auch Protagonisten der SWR-Serie "Nachtstreife".

Das Konzept und dessen Umfang ähnelt sich grundsätzlich an allen Standorten. In Bad Kreuznach sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Beginn an federführend an der Lösung eines Kriminalfalls beteiligt. Natürlich stets begleitet von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. In Worms werden ebenfalls realistische Szenarien aus dem Polizeialltag nachgestellt. An fünf Stationen werden Interessierte die Möglichkeit haben, in typischen Einsatzsituationen der Schutz- und Kriminalpolizei selbst aktiv zu werden.

Die Veranstaltungen richten sich vorrangig an Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren, aber auch an Personen, die bereits ein Studium oder eine Berufsausbildung abgeschlossen und Interesse haben, ein Studium an der Hochschule der Polizei zu absolvieren, um danach bei der Schutz- oder Kriminalpolizei tätig zu sein. Darüber hinaus wird die Einstellungsberatung vor Ort umfassend über das Bachelorstudium Polizeidienst und die beiden neuen Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei informieren.

Für die Veranstaltungen in Worms und Bad Kreuznach sind noch genügend Plätze vorhanden, in Mainz ist das Teilnehmerkontingent nahezu ausgeschöpft.

Weitere Informationen zur "Crime Night" und den einzelnen Veranstaltungen finden sich auf der Aktionsseite der Polizei Rheinland-Pfalz: www.polizei.rlp.de/karriere/crimenight

