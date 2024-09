Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Trassem (ots)

Am Mittwoch, den 18.09.2024 zwischen 18:30 und 18:45 Uhr ereignete sich in Trassem in der Saarburger Straße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher, welcher in Fahrtrichtung Saarburg fuhr, kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einem rechtsseitig der Fahrbahn befindlichen Sperrpfosten auf dem Gehweg. Durch den Zusammenstoß wurde der Sperrpfosten stark beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Zeugen, die mögliche Angaben zum Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel.: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell