Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Bereich des Krankenhauses

Saarburg (ots)

Am Mittwoch, den 18.09.2024 zwischen 07:30 und 16:30 Uhr ereignete sich in Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße auf Höhe des Krankenhauses ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte beim Ein- oder Ausparken mit einem vor ihm parkenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde das vor ihm parkende Fahrzeug im linken Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Zeugen, die mögliche Angaben zum Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel.: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell