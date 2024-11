Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Mainz-Finthen (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:10 Uhr kam es an der Kreuzung Kurmainzstraße / Poststraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger.

Der 56-Jährige Mainzer überquerte die für ihn grün zeigende Fußgängerampel in Richtung "Am Elmerberg" als er von einem Fahrradfahrer touchiert wurde und daraufhin zu Boden fiel.

Der Fahrradfahrer war aus Richtung "Am Obstmarkt" gekommen und an der o.g. Kreuzung über die für ihn rot zeigende Ampel gefahren.

Nach der Kollision flüchtete der Fahrradfahrer in Richtung Flugplatzstraße.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell