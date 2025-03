Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.03.2025

Goslar (ots)

Am Montag und Dienstag ereigneten sich im Landkreis Goslar zwei Verkehrsunfallfluchten.

In der Zeit von Montagabend 18:00 Uhr bis Dienstagmorgen 05:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Dacia Sandero am vorderen linken Kotflügel sowie der Stoßstange. Das Fahrzeug war in Neuenkirchen auf der Talstraße auf Höhe der Hausnummer 14 geparkt.

Am Dienstagmorgen befuhr eine 66-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem schwarzen Honda Civic gegen 10:14 Uhr die Astfelder Straße in Goslar. Als ein bislang unbekanntes Fahrzeug von der Linksabbiegerspur auf Höhe Lindenplan wieder nach rechts auf die Fahrspur in Richtung Bäringer Straße bog, kollidierte es mit dem Honda Civic und beschädigt diesen an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Hinweise oder Beobachtungen nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Mittwochmorgen kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 38- jährigen Mann aus Goslar, der gegen 03:10 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Wohldenbergstraße in Goslar fuhr. Den Beamten fiel auf, dass die Verkehrstüchtigkeit des Mannes aufgrund von Alkohol eingeschränkt war. Dem Rollerfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

+++

In Liebenburg kam es von Montag, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 15:15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein auf der Straße Burgberg auf Höhe der Hausnummer 16 geparkter silberner Opel Zafira wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Kotflügel sowie am Rücklicht beschädigt.

Die Polizei Liebenburg ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise zu diesem Unfall, unter der Rufnummer (05346)-946800.

