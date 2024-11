Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Auf der Gegenfahrspur unterwegs

Am Mittwoch um kurz nach 23 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kleinwagens die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen. Zwischen Essingen und dem Aalener Dreieck befuhr der Unbekannte im Baustellenbereich die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 22-jähriger Audi-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei prallte der Audi gegen die Stahlschutzplanken am rechten Fahrbahnrand. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Fahrer des weißen Kleinwagens nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Von der Ulmer Straße wollte am Mittwoch um 21:15 Uhr ein 82-jähriger Lenker eines Renault nach rechts auf die Südrampe abbiegen. Hierbei übersah er einen 61-jährigen VW-Lenker, der seinerseits die Südrampe in Richtung Unterkochen auf der rechten Fahrspur befuhr. Trotz eines Ausweichmanövers auf die linke Fahrspur seitens des VW-Lenkers kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Thermalbads am Osterbucher Platz wurde am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 14 Uhr ein dort geparkter Hyundai beschädigt. Der Hyundai wurde hierbei am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Hinwiese auf den unfallflüchtigen PKW-Lenker, der vermutlich mit einem weißen, größeren Fahrzeug unterwegs war, nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr einen BMW, der in der Magdeburger Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 20:05 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Seat, der in der Buchstraße in Fahrtrichtung Aalen abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell