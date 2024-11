POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diesel entwendet

Aalen (ots) - Aalen: Einbruch in Firmengebäude Einbrecher verschafften sich am Dienstag, gegen 22 Uhr, Zutritt zu einem Firmengebäude in der Straße Am Nesselbach. Anschließend entwendeten sie Spezialwerkzeuge im Wert von rund 12.000 Euro. Vermutlich wurden die Einbrecher bei Ihrem weiteren Vorhaben gestört, weshalb sie das Gebäude über ein Seitenfenster ...

