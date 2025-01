Polizeipräsidium Ravensburg

Uhldingen-Mühlhofen

Unbelehrbarkeit nach Alkoholkonsum führt zu mehreren Anzeigen

Nachdem am Samstag gegen 20.15 Uhr ein 35-jähriger Mann in alkoholisiertem Zustand zunächst in einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Uhldingen-Mühlhofen randalierte, wurde er durch die hinzugerufene Polizei der Wohnung verwiesen. Wohl hierüber verbittert oder uneinsichtig begab sich der Mann in die Aachstraße zu einer Wohnung, zu welcher er aufgrund vorausgegangener Auffälligkeiten bereits ein vollziehbares Annäherungsverbot hatte. Durch eine nochmals alarmierte Streifenbesatzung des Polizeireviers Überlingen wurde wegen der Missachtung des Annäherungsverbots eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen und der Störer eindringlich auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Dem nicht genug gingen kurz vor 22.00 Uhr erneut Anrufe bei der Polizei ein, dass der Mann im Bereich Alte Poststraße / Überlinger Straße durch unflätiges Verhalten auffällig wurde. Neben Ordnungsstörungen stellten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers fest, dass der Mann trotz seiner deutlichen Alkoholisierung mit einem Elektrokleinstfahrzeug gefahren ist. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und behielten das Elektrokleinstfahrzeug zunächst ein, um eine weitere Fahrt durch den Mann zu verhindern. Der Polizeiposten Meersburg übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Friedrichshafen

Dieb wird verfolgt und gestellt

Ohne zu bezahlen eignete sich ein 24-jähriger Mann am Samstag um 13.55 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Friedrichstraße in Friedrichshafen ein Paar Markenschuhe an. Trotz der Ansprache durch eine Mitarbeiterin verließ der Dieb das Geschäft, so dass dabei der Alarm der Eingangstüre auslöste. Da die Mitarbeiter des Schuhgeschäfts den Diebstahl nicht einfach so hinnehmen wollten, verfolgten sie den Dieb zu Fuß und konnten diesen in der Möttelistraße unter Mithilfe eines weiteren couragierten Bürgers stoppen und festhalten. Obwohl der Dieb unentwegt versuchte sich zu befreien, konnten die Mitarbeiter ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen stellten bei dem Täter eine nicht unerhebliche Alkoholisierung fest. Nach der Sicherstellung des Diebesgutes nahmen sie den Mann zunächst mit auf das Polizeirevier, um die Identität zu klären. Zeugen zu der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 701-3104 zu melden.

Tettnang

Unschuldig in einen Unfall verwickelt - trotzdem Führerschein weg

Als der 39-jährige Lenker eines Ford am Samstag gegen 21.40 Uhr die L 333 aus Richtung Tettnang in Richtung Bürgermoos befuhr, kam ihm an der Abzweigung zur B 467 der 24-jährige Lenker eines BMW entgegen. Als der BMW-Fahrer nach links in Richtung B 467 abbiegen wollte, übersah er den Ford, so dass es an der Kreuzung zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von circa 7.000 Euro kam. Obwohl der Lenker des Ford nach den bisherigen Ermittlungen nicht für den Verkehrsunfall verantwortlich war, geriet er in das Augenmerk der aufnehmenden Polizeibeamten, da sie bei ihm eine deutliche Alkoholisierung feststellten. Dies hatte für den Lenker des Ford eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge.

