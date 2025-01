Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mitteilungen vom 04.01.2025 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Am Kreisverkehr die Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend an dem Kreisverkehr Franz-Xaver-Heilig-Straße/Bahnhofstraße. Der 61-jährige Lenker eines Pkw Mercedes-Benz fuhr in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines bereits den Kreisverkehr befahrenden Pkw Audi, der von einem 59-jährigen gelenkt wurde. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei niemand verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Mengen

18-jähriger beschleunigt stark und verliert die Kontrolle

Der Lenker eines Pkw BMW fuhr am Freitagnachmittag auf der Mengener Straße von Beuren herkommend, in Richtung Mengen. Nach einer Linkskurve beschleunigte der Fahrer so stark, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern kam. Er fuhr anschließend gegen eine Hausmauer, drehte sich dann um die die eigene Achse und kam in einer Wiese zum Stehen. Verletzt wurde niemand. An Fahrzeug und Mauer entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

