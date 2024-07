POL-Nordsaarland: Diebstahl von Autoradios

Losheim am See (ots) - Am Donnerstag, dem 25.07.2024, wurde die Polizei gegen 04:50 h über den Brand mehrerer Siloballen im Bereich der Heimlingerstraße in 66679 Losheim am See in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass 27 aufeinander gestapelte Ballen in Vollbrand standen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, Personen wurden nicht ...

