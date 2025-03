Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.03.2025

Goslar (ots)

Diebstahl von 16 Kennzeichen

Unbekannte haben am Freitag in der Zeit von 21:00 Uhr bis 21:40 Uhr, in der Blumenstraße, Rosenstraße und St.-Konrad-Straße in Goslar/Oker, die vorderen amtl. Kennzeichen von 16 Pkw entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter der Amtsnummer der Polizeiinspektion Goslar (05321) -3390, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei-nds.de entgegengenommen.

Berauscht und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Am Freitagabend wird eine 39jährige Fahrerin eines BMW in der Straße Am Müllerkamp in Goslar / Oker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem verlief ein Drogenschnelltest positiv auf THC.

Es erfolgte eine Blutprobenentnahme, die Unterbindung der Weiterfahrt und die entsprechende Anzeigenerstattung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell