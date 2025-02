Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei nimmt mutmaßlichen Automatenknacker in Bremerhaven-Mitte vorläufig fest

Bremerhaven (ots)

Beim Versuch, einen Zigarettenautomaten in Bremerhaven-Mitte aufzubrechen, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittlungen laufen, die Polizei bittet insbesondere einen aufmerksamen Zeugen, sich zu melden. Die Einsatzkräfte wurden in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 3 Uhr darüber informiert, dass an der Prager Straße dunkel gekleidete Personen offenbar eine Straftat verübten. Die Polizei eilte mit mehreren Fahrzeugen zu der Örtlichkeit. Eine Streifenwagenbesatzung nahm einen 41-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Im weiteren Verlauf bemerkten die eingesetzten Kräfte, dass der Zigarettenautomat unweit einer Gaststätte Aufbruchspuren aufwies. An die Tabakwaren oder die Geldkassette waren die Täter noch nicht gelangt. Zudem untersuchten die Beamten, ob es auch Versuche gab, in die Gaststätte einzudringen. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Eine weitere tatverdächtige Person konnte trotz unmittelbarer Fahndung nicht gestellt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen - insbesondere die Person, die den Notruf gewählt hatte - sich bei den Ermittlern zu melden: Telefon 0471/953-4453.

