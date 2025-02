Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann leiht in Bremerhaven mit gestohlenen Papieren Auto für Probefahrt - Polizei stellt Fahrzeug in Bayern sicher

Bremerhaven (ots)

Dank guter länderübergreifender Polizeiarbeit konnte die Unterschlagung eines Pkw am gestrigen Mittwoch, 25. Februar, rasch aufgeklärt, das Fahrzeug sichergestellt und ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Am Mittwochvormittag hatte sich ein Mann in Bremerhaven-Lehe bei einem Autohaus einen hochwertigen Kombi für eine Probefahrt ausgeliehen. Dabei wies er sich - wie sich später herausstellte - mit falschen Papieren aus. Dies wurde jedoch zunächst nicht bemerkt. Als der Mann den Wagen auch nach mehreren Stunden nicht zurückgebracht hatte, wurde ein Autohaus-Vertreter stutzig und machte sich zur vermeintlichen Wohnadresse des Kunden im Landkreis Cuxhaven auf. Dort traf der Autoverkäufer jedoch nicht auf den Mann, der das Auto geliehen hatte. Stattdessen erfuhr er vor Ort, dass die Papiere dem Bewohner gehörten: Diesem war am Morgen offenbar die Geldbörse entwendet worden. Mit den gestohlenen Papieren hatte der Geldbörsendieb dann das Auto in Lehe ausgeliehen.

Nunmehr begaben sich die beiden Geschädigten gemeinsam zur Polizeiwache in Bremerhaven und zeigten den Diebstahl der Geldbörse und die Unterschlagung des hochwertigen Pkw an. Die Bremerhavener Polizei veranlasste eine entsprechende Fahndung.

Am späten Nachmittag dann klingelte an der Wache in Lehe das Telefon: Die Polizei Bayern teilte mit, dass sie das gesuchte Fahrzeug im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei Bamberg gestellt hatte. Die bayerischen Beamten stellten das Fahrzeug sicher und übermittelten entsprechende Daten in den Norden. Ob der in Bayern angetroffene Fahrer auch für die zwei Straftaten im Raum Bremerhaven verantwortlich ist oder noch weitere Personen beteiligt waren, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

