Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher in Reformhaus in Bremerhaven-Mitte - Polizei nimmt Hinweise entgegen

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag, 24. Februar, in ein Reformhaus an der Bürgermeister-Smidt-Straße/Ecke Keilstraße eingebrochen. Die Polizei Bremerhaven ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Schiebetür in die Ladenräume in der Innenstadt ein. Hier durchwühlten sie sowohl die Verkaufsfläche als auch die Geschäftsräume im hinteren Bereich nach Wertsachen und anderem Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, wird derzeit noch ermittelt. Anschließend entkamen die Täter - mutmaßlich gegen 2.35 Uhr - unerkannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Wer die Täter beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu informieren.

