POL-Bremerhaven: Täter findet Haustürschlüssel und bricht in Wohnung ein

Bremerhaven (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag, 24. Februar, in ein Reformhaus an der Bürgermeister-Smidt-Straße/Ecke Keilstraße eingebrochen. Die Polizei Bremerhaven ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Schiebetür in die Ladenräume in der Innenstadt ein. ...

