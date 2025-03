POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 14.03.2025

Goslar (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in Vienenburg ein und entwendeten ein Mountainbike. Der oder die Täter zerstörten die Zugangstür zu dem Fahrradgeschäft in der Goslarer Straße und entwendeten anschließend ein Mountainbike der Marke Orbea. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 7.000 Euro ...

mehr